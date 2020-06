Marco Rossi Doria vice presidente di Con Bambini, una bella notizia anche per Positano e Vico Equense

Marco Rossi Doria vice presidente di Con Bambini, una bella notizia anche per Positano , dove nella perla della Costiera amalfitana, in particolare a Laurito, è di casa, e Vico Equense , dove a Montechiaro, ha una casa, insomma in due angoli di bellezza della Costa d’ Amalfi e Sorrento di cui si occupa Positanonews.

L’Assemblea dell’impresa sociale Con i Bambini, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha nominato Vice Presidente Marco Rossi-Doria.

Maestro elementare dal 1975, Marco Rossi-Doria ha insegnato in quartieri difficili di Roma e Napoli, ma anche all’estero e in particolare negli Stati Uniti, Kenya e Francia. Primo maestro di strada, ha fondato il progetto Chance – scuola pubblica di seconda occasione. Esperto dei processi di apprendimento e delle politiche di inclusione è stato Sottosegretario di Stato all’Istruzione. Ha ricevuto dal Presidente della Repubblica la Medaglia d’oro per la cultura, l’educazione e la scuola nel 2001. Ha fondato l’Associazione IF, Imparare a fare.

“Siamo particolarmente soddisfatti che Marco Rossi-Doria abbia accolto la nostra proposta ed entri, come Vice Presidente, nel Consiglio di Amministrazione di Con i Bambini – ha commentato il presidente Carlo Borgomeo – La nostra ‘squadra’ si arricchisce di una figura di grande rilievo: Marco Rossi-Doria, per competenza, esperienza e motivazioni, rappresenta una risorsa decisiva per il consolidamento delle iniziative, fortemente innovative, avviate grazie al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile”.

“Sono molto grato all’Assemblea e al Consiglio di Amministrazione di Con i Bambini, per la fiducia che oggi mi accorda – ha dichiarato il neo Vice Presidente Marco Rossi-Doria. È un tempo difficile per troppi bambini e bambine, ragazzi e ragazze poveri, fragili, esclusi dalle opportunità. In Italia vi sono troppe disuguaglianze all’inizio della vita. Ma è anche un tempo di crescente impegno e innovazione. Insieme a Con i Bambini si sono attivate, in questi anni, tante energie positive che, in ogni angolo d’Italia, hanno costruito sviluppo educativo locale e comunità educanti. Per me è un vero onore poter lavorare con nuovo impegno in questo grande cantiere per l’eguaglianza in educazione”.

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

Con i Bambini ha pubblicato ad oggi sette bandi (Prima Infanzia 0-6 anni, Adolescenza 11-17, Nuove Generazioni 5-14 anni, Un passo avanti, Ricucire i sogni, Cambio Rotta, A braccia aperte), selezionando complessivamente 355 progetti in tutta Italia, con un contribuito di circa 281 milioni di euro. Gli interventi coinvolgono oltre 480.000 bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, interessando direttamente circa 6.600 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati.