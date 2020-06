Maradona si abbassa le mutande durante un ballo, il web si indigna ma il video è vecchio

Sta girando da qualche ora sui social, nelle chat WhatsApp e su testate giornalistiche, un video di Diego Armando Maradona in cui si vede che l’argentino, in evidenti condizioni psicofisiche sfavorevoli, si cimenta in un ballo in cui ad un certo punto si abbassa i pantaloni e le mutande. Proprio in un giorno (ieri) in cui si celebravano i 34 anni dalla sua doppietta storica all’Inghilterra, qualcuno ha deciso di mettere in risalto un periodo buio della vita di “el pibe de oro”, rendendo virale e spacciandolo per attuale, questo video che risale a qualche anno fa. Recentemente Maradona era apparso sui social, coi capelli corti e più magro, per celebrare i 122 gol di Mertens, decisamente diverso rispetto alle immagini delle ultime ore ma è evidente che, come molto spesso capita, “si vede ciò che si vuole vedere” e per soldi o per visualizzazioni questa volta non si è voluto vedere bene.