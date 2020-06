Manca poco al Solstizio d’estate. L’orario nel 2020. Oramai manca pochissimo al solstizio d’estate: infatti, nel 2020 si celebrerà il 20 giugno nell’emisfero boreale, sancendo l’inizio ufficiale della stagione estiva astronomica che terminerà con l’equinozio di settembre, e da non confondere con quella meteorologica che va dal primo giugno al 31 agosto.

In occasione del solstizio di giugno abbiamo anche la giornata più lunga dell’anno, in quanto si registra il maggior numero di ore di luce nell’arco delle 24 ore. Per non farsi trovare impreparati, ecco alcune cose da sapere su questo importante appuntamento.

Il solstizio è definito in astronomia come il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il punto di declinazione massima o minima (massimo di declinazione positiva nel mese di giugno, in occasione del solstizio di estate boreale; massimo valore di declinazione negativa in dicembre, in occasione del solstizio di inverno boreale, corrispondente all’estate nell’emisfero australe). Il fenomeno ritarda di circa sei ore ogni anno (5 ore, 48 minuti e 46 secondi per la precisione), salvo subire un nuovo riposizionamento indietro ogni quattro anni, in conseguenza degli anni bisestili, introdotti proprio per evitare un progressivo disallineamento delle stagioni con il calendario.

La parola deriva dal latino solstitium, che unisce “sol”, Sole, e “sistere”, ossia “fermarsi”.

Anche se siamo abituati ad associare il solstizio d’estate con l’intera giornata, in realtà non stiamo parlando di un evento che dura dalla mattina alla sera. Il Sole raggiunge infatti il suo punto più alto a un orario ben preciso, che cambia di anno in anno. Il 20 giugno 2020 l’ora precisa sarà alle 23:43, ora legale italiana.