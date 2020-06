Malore improvviso per Rizza. Castellammare tifa per l’ex Juve Stabia, ricoverato in condizioni critiche. Un improvviso malore, poi si è accasciato al suolo senza più riprendere conoscenza. Giuseppe Rizza, 33 anni, ex calciatore di Juve Stabia e Nocerina, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cannizzaro di Catania in condizioni critiche, dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale.

Sui social arrivano diversi messaggi di preghiera per il trentatreenne, tra i quali quello della Juve Stabia, con la quale è rimasto un forte legame. “Un momento delicato, un momento difficile. La SS Juve Stabia, in tutte le sue componenti, è vicina al momento ancor più complicato che vive il nostro ex calciatore Giuseppe Rizza. Con lui abbiamo vissuto momenti felici, indimenticabili e di vittoria ed è a lui che in questo momento va il nostro pensiero. Che la nostra spinta serva a rivederti presto tra noi”.

Esterno sinistro con esperienze nel vivaio della Juventus, Rizza ha giocato il suo primo campionato professionistico proprio a Castellammare, indossando la casacca della Juve Stabia in due annate, collezionando un totale di 30 presenze in Serie C1 nel 2007-08 e nella seconda parte della stagione 2010-11.