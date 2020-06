Maiori. Venerdì ricominciano gli incontri del gruppo di Lettura! Dopo il periodo di forzato lock down, in questa fase, finalmente l’Italia intera sta ripartendo. Tra le tante attività ed iniziative, a Maiori, in Costiera Amalfitana, venerdì 26 giugno, alle ore 18.00, presso i giardini di Palazzo Mezzocapo, ricominciano gli incontri del gruppo di Lettura della Biblioteca Comunale. Ecco quanto apparso sulla pagina Facebook del Comune:

Saremo in compagnia della ricamatrice di Winchester di Tracy Chevalier. Vi aspettiamo!