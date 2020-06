Maiori. Spiaggia ieri accessibile, oggi chiusa: dubbi sull’organizzazione. La spiaggia di Maiori, in Costiera Amalfitana, fino a ieri accessibile, oggi, in data 15 giugno, risulta chiusa: impossibile accedervi. Sorgono i dubbi sull’organizzazione, mancando sia percorso d’entrata che percorso d’uscita e passerelle. Infatti, ricordiamo che, per limitare il contagio da coronavirus, in una Costiera Amalfitana che, fortunatamente, è stata soltanto sfiorata dal virus, vi sono una serie di regole e di norme da rispettare, aggiornate proprio negli ultimi giorni.

Queste le nuove regole da seguire:

‒ I Comuni provvederanno ad installare di pannelli informativi e ad adottare ulteriori misure di informazione e sensibilizzazione;

‒ Gli utenti devranno tenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro, derogabile solo per persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);

‒ è vietato l’assembramento;

‒ è vietato lo stanziamento dei bagnanti sulla battigia;

‒ Gli utenti dovranno osservare la distanza minima di 1,5mt tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraio etc.) e di almeno 3,2 mt da palo a palo tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone;

‒ Si suggerisce la presenza di addetti alla vigilanza.

Il Sindaco, mediante propria ordinanza, potrà in caso di necessità adottare ulteriori prescrizioni per ridurre ulteriormente l’eventuale contagio da Covid 19.

Video di Valeria Civale.