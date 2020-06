Maiori spiagge vuote e dilemma sulla preinstallazione e le spiagge libere. Un vero peccato che durante la settimana la spiaggia più grande della Costiera amalfitana sia svuotata. Mentre l’amministrazione Capone vive il suo peggior momento di crisi, passato in minoranza su una mozione , continua la discussione sull’applicazione dell’ordinanza n. 38. La possibilità di preinstallazione nelle spiagge libere, pure se estese nel controllo, sul modello di Positano , non sappiamo ancora se sarà applicato ad Amalfi, Ravello e Praiano, in generale non è ammessa . Secondo i gestori, in accordo con la Capitaneria di Porto di Salerno, sarebbe ammessa al 30 per cento. Per quanto riguarda le interdizioni alle spiagge libere, che hanno fatto scendere sul piede di guerra i maioresi, alcuni gestori di stabilimenti balneari hanno detto che sono state messe a cura della Miramare Service su disposizione del Comune. In ogni caso è un anno da dimenticare non solo per il coronavirus covid-19 ma per le conseguenze sull’economia e sui diritti dei bagnanti. Speriamo davvero che Maiori si riprenda e che si usufruisca delle sue meravigliose spiagge. Ieri ha parlato anche di questo Valentino Fiorillo