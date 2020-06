Maiori. Spiagge libere chiuse, il sindaco: “Deve funzionare tutto come disciplinato o rischio revoca”. A Maiori, in Costiera Amalfitana, ha fatto scalpore la chiusura improvvisa in data di ieri, lunedì 15 giugno, delle spiagge libere, come documentato in anteprima da Positanonews. Le spiagge, infatti, attualmente risultano sbarrate da un cancello con tanto di lucchetto, anche se le postazioni sembrano esser distanziate, rispettando le norme anti contagio, proprio negli ultimi giorni aggiornate nuovamente.

Secondo quanto precedentemente deciso, infatti, le spiagge libere sono state affidate ai titolari di gestione demaniale, i quali sono, però, tenuti a “consentire il libero accesso alla spiaggia”.

Abbiamo, dunque, chiesto chiarimenti al sindaco di Maiori Antonio Capone, il quale ha ribadito che, non solo le spiagge libere non possono essere chiuse, diventando poi compito delle Forze dell’Ordine quello di curarle quando incustodite, ma ha anche aggiunto: “Deve funzionare tutto come disciplinato, se le regole non vengono rispettate i concessionari rischiano la revoca”.