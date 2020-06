Maiori, rampa Torre Cerniola: i cittadini di Erchie non vogliono il cemento in spiaggia

Protestano i cittadini di Erchie per la rampa di cemento realizzata sulla spiaggia, che porta all’ingresso di Torre Cerniola, nota location della Costiera Amalfitana utilizzata per feste private e matrimoni. Come scrivono i colleghi di E’ Costiera, è stata Radio Erchie a sensibilizzare la collettività sul problema. Da questo tam tam mediatico è partito l’esposto presentato dal Italia Nostra Salerno e il Club per l’Unesco di Amalfi, ad indirizzo del Comune di Maiori, Soprintendenza di Salerno, Parco dei Monti Lattari e Capitaneria di Porto chiedendo la disposizione “di urgenti accertamenti allo scopo di verificare la piena legittimità dell’intervento che minaccia di alterare in modo irreversibile uno degli angoli più suggestivi della Costiera amalfitana e di voler disporre, qualora ne ricorrano le condizioni, la sospensione immediata dei lavori disponendo altresì il ripristino dello stato dei luoghi”.

“La segnalazione dettagliata da parte dei cittadini sensibili a questo tipo di problematica – spiega l’attivista Gioacchino Di Martino (video sotto) – e visto il tipo di intervento, abbiamo pensato di attivare le autorità amministrative e la Soprintendenza, che dovrebbe intervenire nella valutazione della congruità di questi lavori. Il rispetto di certe regole e dell’elemento tradizionale della Costiera amalfitana sono un elemento indispensabile anche per le attività economiche turistiche che si vorrebbero promuovere attraverso queste realizzazioni di queste strutture però inaccettabili data la natura dei luoghi. Il rispetto delle regole dovrebbe avere un aspetto fondamentale anche per gli stessi imprenditori”.

Il sindaco di Maiori, Antonio Capone, commentò così la vicenda attraverso un post su Facebook: “Sono molto attento come sempre a richieste o problematiche sollevate dai miei concittadini e quasi sempre agisco direttamente per approfondire e risolvere, senza proclami manifesti. Ma quando vengono sollevate accuse davvero inverosimili, oltre ad agire preferisco anche dare i chiarimenti opportuni e pubblici. Mi riferisco alla riqualificazione paesaggistica dell’aree pubbliche di Erchie, in questi giorni al centro di dibattiti.

Questa è un’opera al momento sospesa perché ho chiesto personalmente al tecnico attualmente incaricato degli uffici referenti del Comune di Maiori di fare un ulteriore approfondimento rispetto a tutti i pareri e controllare ulteriormente che tutto sia in regola con dei sopralluoghi atti a verificare ed accertare il rispetto delle autorizzazioni già emesse – poi il primo cittadino cita in causa la precedente amministrazione:

“Il progetto si basa su un accordo fatto all’epoca dalla vecchia amministrazione con gli Accarino, attuali proprietari della Torre La Cerniola ad Erchie, su un’opera pubblica e che, pur essendo realizzata operativamente da privati, tornerà patrimonio pubblico nelle fruizione e sarà riconsegnata, una volta ultimata, al Comune di Maiori, titolare del progetto di riqualificazione.

Progetto approvato, ripeto, dall’amministrazione di Della Pietra Antonio e finalizzato al miglioramento del tratto di arenile.Si legge infatti nella convenzione edilizia approvata all’epoca “…il suddetto progetto pubblico comprende anche il percorso pedonale di accesso alla Torre con specifica indicazione della tipologia di pavimentazione, del parapetto di protezione e della tipologia di rivestimento del muretto di contenimento” esplicitati e chiariti nelle tavole progettuali allegate al documento e consultabili presso il Comune di Maiori.

Il mio chiarimento mira a rassicurare tutti, abitanti di Erchie in primis, sull’operato della mia amministrazione: dedico sempre la massima attenzione alla tutela paesaggistica del patrimonio naturalistico in cui viviamo, tentando di salvaguardare tutto il litorale. E se dovessi riscontrare difformità o pericoli in tale progetto, al momento fermo per ulteriori verifiche, sarò il primo a scongiurare il prosieguo dei lavori.

In questo periodo pre-elettrorale si tenta, come sempre, di speculare su ogni cosa, dimenticando che per me l’onestà verso i cittadini e la tutela di Maiori sono la priorità”.