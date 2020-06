Maiori. Prenotazione per la postazione nelle spiagge libere. Ecco come fare

Maiori, costiera amalfitana. Ecco come prenotare la postazione nelle spiagge libere attraverso i contatti telefonici.

Si ricorda che:

1. L’accesso alla spiaggia libera è consentito a TUTTI in maniera gratuita.

2. In spiaggia ci sono degli stalli, in spazi previsti dalle norme anticontagio, a fruizione libera con obbligo di prenotazione attraverso i contatti i telefonici indicati nell’immagine allegata al presente articolo. Le persone possono accedere liberamente al mare ed usufruire dello spazio libero sull’arenile con la propria attrezzatura.

3. È inoltre possibile prenotare il noleggio di attrezzature balneari (ombrelloni, sdraio, lettini) da pagare ai gestori degli spazi, responsabili del controllo e verifica.

4. Per poter accedere alla spiaggia, in generale, è prevista la tracciabilità delle persone con misurazione temperatura all’accesso e raccolta dati conservati per 14 giorni in un registro, come da disposizioni governative.