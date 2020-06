Maiori / Positano. All’Acquachiara la pizza del maestro Carlo Gaetano Mazzacano . Maestro di Kung Fu, ma anche maestro pizzaiolo di quelli veri, dalla antica tradizione del pane dal forno di Montepertuso , l’arte paterna nel dna. Insomma da non perdere , non solo viene da grandi esperienze sia a Positano che a Ravello in costa d’ Amalfi e a Tramonti, dove vive e ha affinato l’esperienza paterna con la tradizione storica del territorio, sicuramente una delle migliori pizze della Costiera amalfitana in un bel locale. Facciamo gli auguri a tutto lo staff.