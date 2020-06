Maiori, muore un’altra pianta sul lungomare. Il post di Valentino Fiorillo: “Tristezza… un altro pino da abbattere”

Muore un altra pianta sul Lungomare Amendola di Maiori, ma si tratta di una situazione pregressa, visti alcuni di questi pini erano già in sofferenza. “Tristezza… un altro pino da abbattere. Speriamo presto per non correre rischi”, segnala con un post Valentino Fiorillo, in cui si vede l’albero con le foglie bronzee. Il fusto, al bordo della SS 163, ora non rappresenta altro che un pericolo, sia per i veicolo che per le persone passeggiano sul lungomare.

Le persone si dividono sulla segnalazione del consigliere Fiorillo, pubblicata su Facebook. “I pini marittimi sono un bene arboreo protetto sarebbe bene piantumarne altri dove fosse possibile”, segnala Susy, ma c’è anche chi chiede la tutela del patrimonio verde cittadino: “Quegli alberi sono la storia del nostro comune… sono la linea di congiunzione tra quel passato dimenticato e il nostro presente. Dovreste solo essere grati a quegli alberi di esistere ancora. La loro unica colpa è quella di aver incontrato i maioresi. Mi spiace profondamente per quegli alberi. I maioresi dovrebbero difenderli invece di essere felici per il loro abbattimento”.

“Senza nessun piano di rimpiazzo. Il bilancio arboreo di questa amministrazione sarà in profondo rosso…”, replica con rammarico Fiorillo, a chi teme che teme che, presto gli alberi spariranno. Qualcuno invece invoca l’abbattimento degli alberi per la loro pericolosità, indignandosi sul silenzio che c’è stato quando in passato si edificava, deturpando “la vera storia di Maiori iniziando dai limoneti”.