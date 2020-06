Maiori, Miramare Service: parla Valentino Fiorillo. “Atto d’orgoglio di chi ha votato contro nomina” – ESCLUSIVA

Abbiamo intervistato il consigliere comunale di Maiori, Valentino Fiorillo, quest’ultimo è intervenuto dicendo la sua sulla polemica che ruota attorno alla Miramare Service.

“Un vero e proprio atto d’orgoglio quello di chi ha votato contro la nomina della Miramare service – ha dichiarato Fiorillo – Non c’è stato nessun accordo sotto banco nel consiglio di maggioranza, una persona che non voleva essere presa in giro e che quindi ha manifestato il proprio dissenso”.

Ricordiamo che sono stati sollevati forti dubbi sulla nomina Miramare Service, tanto che si è pensato che il sindaco Capone potrebbe addirittura, in minoranza, rischiare la fiducia. La nomina dell’ingegner Carmine La Mura ha scatenato dure polemiche, in particolare dalle minoranze guidate da Lucia Mammato, Valentino Fiorillo, Maria Teresa Laudano, Enrico Califano, Marco Cestaro e Raffaele Cipresso.

Alcune settimane fa, lo stesso Fiorillo aveva dichiarato in diretta al Positanonews Tg quanto segue: “Abbiamo documenti, centinaia di migliaia di euro di inadempienze contrattuali; chiedemmo mandato per far gestire tutta la situazione da un consulente tecnico esterno, ma l’idea fu bocciata. Sono rimostranze documentate, non chiacchiere: se demandiamo, ad esempio, alla società in questione l’acquisto di sacchetti differenziati e non riceviamo alcun sacchetto, allora qualcosa non quadra. Centomila euro per un servizio non reso. Uno dei tantissimi…”.