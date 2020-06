Maiori. Mancanze d’acqua per circa due in alcune zone. Ecco l’avviso pubblicato dal Comune di Maori:

Si avvisa la cittadinanza che per circa 2 ore mancherà l’acqua in alcune zone di Maiori.

Le zone interessate vanno da via Pedamentina all’Hotel Panorama, incluso tutto il lato destro di Corso Reginna.

Confidiamo di riparare al più presto la perdita, gli operai sono già all’opera per risolvere e ripristinare il tutto.