Maiori, Maksimovic e Llorente festeggiano la qualificazione al Ristorante Torre Normanna

Due calciatori scelgono la Costiera Amalfitana, per festeggiare la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Si tratta di Nikola Maksimovic e Fernando Llorente, ed hanno scelto Maiori per trascorrere una giornata di relax, dopo il match di ieri sera contro l’Inter. Gli azzurri sono giunti nella Divina con uno yacht, che ha attraccato al Porto Turistico.

I calciatori si sono concessi così una sosta enogastronomica con le proprie famiglie al rinomato ristorante Torre Normanna, godendo di una magnifica vista, coccolati dai fratelli Proto, che da grandi tifosi della formazione partenopea, hanno avuto l’onore di deliziarli con le loro specialità.

Maksimovic è reduce dalla grande prestazione messa in campo ieri sera, strappando il pareggio che consentirà al Napoli di giocare la sua decima finale della storia. L’attaccante basco mercoledì allo Stadio Olimpico di Roma ritroverà la sua ex squadra, in una calda finalissima con la Juventus degli ex Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain.