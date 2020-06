Maiori. Le minoranze consiliari sulle dichiarazioni del vice sindaco Bonito.

Gli esponenti delle minoranze consiliari di Maiori, in Costiera Amalfitana, Valentino Fiorillo, Lucia Mammato, Raffaele Cipresso, Mariateresa Laudano, Marco Cestaro, Enrico Califano hanno detto la loro per quanto riguarda l’episodio avvenuto ieri con i dubbi sulla nomina Miramare Service, tanto che si è pensato che il sindaco Capone potrebbe addirittura, in minoranza, rischiare la fiducia. Riportiamo di seguito la nota di risposta alle dichiarazioni del vice sindaco di Minori Sergio Bonito:

C’È CHI LA FA FUORI DAL VASO…

… come il vice Sindaco di Minori.

Egli è padrone di avere un giudizio differente da quello del Consiglio Comunale di Maiori sull’attività dell’Amministratore della Miramare, ed è padrone di manifestare tutta “la sorpresa” che vuole per il voto di ieri.

Quanto nella sua opinione conti il rapporto costi/benefici, pesantemente squilibrato in danno di Maiori, e non solo nel caso di Minori, sarà argomento che la prossima amministrazione dovrà per forza discutere con i comuni soci.

Quanto sia compatibile con una SpA, sia pure pubblica, un comitato dei Sindaci dove si vota “per testa” e non per quote societarie, non è argomento che potrà essere ignorato ancora a lungo.

Ma una cosa di certo non può permettersela, ed un Sindaco autorevole (in materia, forse, anche troppo) come Andrea Reale dovrebbe provare a raffreddarne l’entusiasmo.

Non è padrone di dire che l’Ing. La Mura resterà.

Non dipende da lui, nè, con tutto il rispetto, dalla sua amministrazione e dalle altre con cui si sta operando una complessa operazione di valorizzazione della Società e dei suoi lavoratori, a cui tutte le forze politiche di Maiori tengono molto.

Dipende dalle prerogative statutarie e dalle decisioni politiche del Comune di Maiori, adesso e in futuro. Allorché le sbavature, le contraddizioni e limiti ancora esistenti nell’attività della Miramare SpA saranno oggetto, accuratamente ragionato, del libero confronto, del libero giudizio e delle libere decisioni di coloro che rappresentano i cittadini di Maiori.

Ciò detto, per amor di pace e nell’interesse della Costiera, facciamo finta di pensare che in quanto detto dal vice Sindaco di Minori sulla durata dell’incarico dell’Ing. La Mura la parola abbia tradito il pensiero e la misura, con un eccesso immotivato di considerazione di se stesso.