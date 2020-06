Maiori. L’Assemblea dei Soci Miramare Service rinnova la fiducia all’Amministratore Unico.

Si è svolta questa mattina l’Assemblea dei Soci Miramare Service srl convocata per discutere e deliberare sulla remissione del mandato dell’Amministratore Unico, a seguito della Delibera del Consiglio Comunale di Maiori del 22/06/2020.

Presenti l’Amministratore Unico della Società, Ing. Carmine La Mura, il Sindaco del Comune di Maiori Antonio Capone, il Sindaco del Comune di Minori Andrea Reale, il Vice-Sindaco di Minori Sergio Bonito, il Sindaco del Comune di Atrani Luciano De Rosa Laderchi, il Sindaco del Comune di Conca dei Marini Gaetano Frate, il Sindaco del Comune di Praiano Annamaria Caso, il Sindaco del Comune di Scala Luigi Mansi, il Vice-Sindaco del Comune di Tramonti Vincenzo Savino, e il Dott. Massimiliano Santopietro dello Studio di Consulenza Revicon srl.

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, l’Amministratore Unico Ing. La Mura prende la parola e, dopo avere ringraziato i rappresentanti dei Comuni soci per la presenza in Assemblea, relaziona su quanto appreso lo scorso 22 giugno a seguito della delibera del Consiglio Comunale di Maiori con la quale veniva espressa la sfiducia all’Amministratore della società. L’Ing. La Mura chiarisce come nel corso dell’ultimo anno è stato svolto un grande lavoro sinergico tra società e amministrazioni comunali che ha portato risultati importanti per la Costiera Amalfitana in termini di qualità e quantità dei servizi prestati.

La remissione del mandato, nonostante tutto, è stato un atto dovuto che adesso viene portato all’attenzione dei soci.

A questo punto prende la parola il Sindaco di Maiori che, dopo una breve esposizione della storia della genesi della società e della sua fase di start-up, racconta come si sia arrivati alla nomina dell’attuale amministratore unico dopo una ponderata fase di selezione che ha condotto ad una scelta ragionata e condivisa da parte di tutti nella piena consapevolezza di scegliere una persona di alta professionalità e correttezza. Alla luce di ciò il Sindaco di Maiori chiarisce come quanto avvenuto nel Consiglio Comunale di Maiori dello scorso 22 giugno sia stato il frutto di una tensione politica interna alla maggioranza, peraltro appianata in un altro Consiglio Comunale monotematico svoltosi lo scorso venerdi 26/06, e non un concreto attacco all’operato dell’Ing. La Mura che è sempre stato unanimemente considerato altamente professionale ed efficiente. Il Sindaco di Maiori conclude il suo intervento confermando la fiducia all’Ing. La Mura e invitando l’Assemblea ad un voto unanime di fiducia.

Prende la parola il Sindaco di Minori che, in uno al suo Vice Sindaco, relaziona sull’ottima strada intrapresa dalla Società anche nell’ottica dell’istituzione del SAD in Costiera Amalfitana che rappresenterà un grande motivo di orgoglio per tutti. Detto ciò ribadisce la fiducia all’attuale Amministratore unico.

I Sindaci di Praiano e Conca dei Marini, dopo avere elogiato l’operato della società e del suo Amministratore, si associano alle parole del Sindaco di Minori rinnovando la fiducia.

A questo punto il Sindaco di Atrani, nel ricordare come il servizio di gestione dell’igiene urbana con l’attività della Miramare Service Srl abbia avuto un enorme innalzamento della qualità dei servizi, ribadisce la sua fiducia all’Amministratore Unico.

Sulla stessa linea degli altri Comuni si attestano gli interventi dei rappresentanti dei Comuni di Scala e Tramonti.

Riprende la parola il Presidente Ing. La Mura che, nel ribadire il suo ringraziamento per gli attestati di stima nonché il suo stile di lavoro, invita l’Assemblea a votare sul primo punto all’OdG.

L’Assemblea, all’unanimità, delibera la piena fiducia all’attuale Amministratore Unico.