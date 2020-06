Maiori, il sindaco Capone sulla scuola: “Stiamo valutando strutture chiuse all’esterno”. Approvato il PUC

Nella giornata di ieri, il sindaco Antonio Capone è tornato a fare il punto della situazione sull’attività amministrativa a Maiori. Il primo cittadino torna sull’argomento, esponendo le soluzioni al vaglio in questo momento, sommariamente già anticipate settimana scorsa. “Nel corso della settimana ho effettuato inisieme ai tecnici un sopralluogo tecnici al campo di calcetto, al fine di comprendere la possibilità di utilizzo di quegli spazi, al momento della riapertura dell’anno scolastico con gli alunni presso i plessi”, ha detto Capone.

“Mi sono recato presso alcune industrie per capire l’eventualità di utilizzare strutture chiuse, esterne, al nostro plesso. In settimana i tecnici del comune – annuncia il sindaco di Maiori – insieme alla dirigenza scolastica e insieme ai responsabili della sicurezza, degli ambienti scolastici, faranno il punto della situazione per capire se ciò è utilizzabile e in che modo. Ovviamente la proposta che verrà fuori sarà attenzionata e ci sarà un confronto con le rappresentanze dei genitori e il consiglio d’istituto. Nel corso dell’ultima giunta abbiamo anche il rifacimento della facciata del plesso di via Capitolo”.

Il sindaco Capone inoltre da notizia anche dell’approvazione con la giunta del Piano Urbanistico Comunale, che ha visto il coinvolgimento anche di tecnici locali, nei lavori diretti dall’architetto Maria Cafuoco. “Il piano affronta una serie di problematiche che affligge il paese da decenni – spiega il sindaco – proponendo delle soluzioni che sono in grado di garantire lo sviluppo socio-economico di Maiori, ovviamente tenendo presente i valori storico-culturali, paesaggistici e ambientali, che caratterizzano la nostra città da sempre.



Ovviamente, tenendo anche conto dei vincoli che le leggi sovraordinatemente al piano urbanistico, e tenendo presente la fragilità idrogeologica della nostra città. Il piano si fonda su punti di forza quali la riqualificazione del fronte mare, la riqualificazione del lungo fiume, realizzando un parco fluviale e realizzando un Piano di Insediamento Produttivo per i piccoli artigiani che vorranno delocalizzare le loro attività: ovviamente abbiamo tenuto conto del nostro bellissimo borgo di Erchie. Ci sarà la possibilità nella nostra città dopo decenni di poter costruire oltre 50 nuovi alloggi in edilizia convenzionata. Abbiamo previsto la possibilità per i proprietari di piccoli locali di poterli trasformare urbanisticamente a nuova destinazione”.

Nel video il primo cittadino ha annunciato che questa settimana inizieranno i lavori allo Stella Maris, nella parte che attiene all’ASL, con il rinnovamento degli ambulatori prevedendo l’erogazione di 20 nuovi servizi: la ristrutturazione sarà finanziata dalla Regione Campania, con importo di circa 500mila euro. Ci saranno anche i lavori di messa in sicurezza alle spalle di Palazzo dei Pini, in località San Francesco, che a dicembre fu colpito dalle frane.