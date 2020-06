Maiori, giovane di Ravello alla guida senza documenti: denunciato dai carabinieri

Durante la stessa serata in cui i carabinieri hanno chiuso un locale ad Amalfi, a Maiori, un giovane ragazzo di Ravello veniva deferito in stato di libertà in quanto, coinvolto in un incidente stradale e sebbene privo di documenti personali forniva alla pattuglia intervenuta per i rilievi del caso, false attestazioni sulla sua identità, non ipotizzando invece di essere ben noto ai militari per le sue pregresse vicende giudiziarie.