Maiori e la Costiera amalfitana perdono Alfonso Mammato, grave lutto per i ristoratori

Maiori e la Costiera amalfitana dicono addio ad un pezzo storico della ristorazione nella Divina. Alfonso Mammato ci lascia all’età di 89 anni e lo annunciano la moglie, Antonietta Fortezza, i figli Lucia con Mario, Maria con Vincenzo ed Enzo con Rossella, oltre alle sorelle, cognate, nipoti e parenti tutti.

Il rito funebre si terrà domani, sabato 20 giugno alle ore 9:15, presso la Collegiata di Santa Maria a Mare.

Di seguito il post con il quale la famiglia ha annunciato la perdita di una delle colonne portanti del “Ristorante Mammato”:

Grazie per quello che hai fatto per tutti noi. Grazie per l’umiltà che ci hai insegnato e l’amore che ci hai donato. Grazie per l’esempio di vita che sei stato.

Grazie, unico… grande “boss”. In questo giorno triste, perdiamo un pezzo di cuore, ma faremo il possibile per essere all’altezza dei suoi insegnamenti. Ti amiamo. La terra ti sia lieve.

Noi tutti della redazione di Positanonews ci uniamo all’immenso dolore dei familiari per la triste perdita e porgiamo le nostre sincere condoglianze.