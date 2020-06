Maiori. Dubbi su nomina Miramare Service, Capone in minoranza ora rischia la sfiducia. La società ha in mano mezza Costiera amalfitana

Maiori ( Salerno ) Dubbi su nomina Miramare Service, Capone in minoranza ora rischia la sfiducia . La nomina dell’ingegner Carmine La Mura ha messo con le spalle al muro il sindaco Antonio Capone, le minoranze guidate da Lucia Mammato, Valentino Fiorillo, Maria Teresa Laudano, Enrico Califano, Marco Cestaro e Raffaele Cipresso sono riuscite ad avere , con il voto segreto, la maggioranza sulla mozione presentata.

Ricordiamo che sulla Miramare, società che, grazie al fatto di essere in house con i comuni, sta gestendo i servizi ambientali e non solo di mezza Costiera amalfitana senza fare gare d’appalto, sta subendo dure critiche a cominciare da Minori, da Fulvio Mormile, ma anche a Praiano con il Movimento Cinque Stelle.

Oltre a Maiori, Minori e Praiano la Miramare ha ottenuto i servizi di Atrani, Scala, Conca dei Marini e Tramonti . A questo punto il capogruppo di maggioranza Andrea Gatto ha richiesto la convocazione di un nuovo consiglio comunale il 26 giugno per porre la fiducia sull’argomento.

La Miramare ha in mano mezza Costiera amalfitana, escluse Positano, Amalfi e Ravello, ma non c’è solo la questione delle critiche, durissime quelle sul cimitero durante il coronavirus covid-19 da parte di Valentino Fiorillo, ma non è in ballo solo la società, queste sono anche prove di voto che si terrà a settembre quando Capone dovrà mettersi in gioco con l’elettorato.