Maiori, convocato consiglio comunale straordinario per il 19 giugno: in discussione la galleria Maiori-Minori e due mozioni di sfiducia

Maiori, Costiera Amalfitana. Il sindaco Antonio Capone ha diramato la convocazione di un consiglio comunale per venerdì 19 giugno (ore 10:30). Nella seduta che si terrà nell’aula consiliare di Palazzo Mezzacapo, si discuterà l’approvazione del “Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato Variante alla SS. 163 “Amalfitana” tra gli abitanti di Minori e Maiori in località Torre Mezzacapo. Richiesta alla Regione Campania di variante al Piano Urbanistico Territoriale dell’area sorrentino-amalfitana (PUT) ai sensi e pergli effetti dell’art. 13 della L.R.C. N. 1 del 19 gennaio 2007.

Questa discussione arriva in seguito all’approvazione da parte della giunta, lo scorso 13 giugno (delibera n.55), dello schema di accordo tra i Comuni di Minori e Maiori per il progetto della galleria, che rientra nel programma degli interventi di mobilita sostenibile nelle Costiere Amalfitana e Sorrentina, che costerà circa 9 milioni di euro (finanziato con i 100 milioni di euro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione de 2014/2020, affidato per l’attuazione all’Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti (ACaMIR).

Si prevede una seduta calda, visto che ci sarà la votazione di due mozioni di sfiducia al sindaco: presumiamo che una di queste possa essere stata presentata anche sulla base dell’ultima discussione del bilancio di previsione (avvenuta il 14 aprile in videoconferenza), con il piano finanziario che non convinse l’opposizione. Le altre questioni, iscritte all’ordine del giorno, sono su Variazione al Bilancio 2020-2022, l’approvazione delle modifiche all’acconto IMU 2020 per le misure dell’emergenza Covid-19 e l’approvazione dello schema di convenzione della gestione in forma associata ufficio Vigilanza Interna.