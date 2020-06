Maiori. Conclusa l’iniziativa del parcheggio gratuito per i residenti, da domani il ripristino delle tariffe

Si avvisa la cittadinanza che oggi si conclude l’iniziativa del parcheggio gratuito per i residenti con ripristino delle tariffe dedicate a partire da domani, 1 luglio 2020.

Fino al 31 luglio restano ancora attive per i residenti con contrassegno le disposizioni per sostare in tutti i parcheggi delle aree urbane pubbliche, utilizzando le tariffe dedicate, dalle ore 22 del giovedì fino alle 23:59 del venerdì.