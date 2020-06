Maiori. Centro per l’impiego “Aspettiamo le decisioni della Regione Campania” . MA ECCO TUTTE LE INFO

Maiori ( Salerno) Riceviamo e pubblichiamo, ringraziandoli per l’attenzione, dal . Centro per l’impiego che si occupa della Costiera amalfitana . Inoltre ci fornisce tutte le info esatte ( quelle pubblicate le avevamo prese dal web dove avevano attinto i lavoratori che ci avevano contattato ) , ringraziando l’ente invitiamo i lavoratori a seguire questa comunicazione ufficiale, molti interessati a Positano, Amalfi e Ravello che si sono rivolti a noi. Grazie ancora

Gentile Direttore,

la presente per informarLa che la riapertura dei Centri per l’Impiego dipende dalle decisioni dell’Amministrazione Regionale.

Al momento in regione Campania è prevista la riapertura di alcuni uffici dal primo luglio (nella provincia, Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania, Battipaglia e Agropoli).

Quindi non siamo in condizione di precisarLe quanto ci chiede.

Naturalmente sarà nostra cura informare Lei e l”utenza appena la decisione amministrativa ci sarà comunicata.

Con l’occasione Le segnaliamo che le informazioni riportate nell’articolo “aprite quella porta!”, non sono aggiornate, in quanto gli uffici da giugno 2018 dipendono dalla Regione Campania, e anche la mail di contatto pubblicata non è più la stessa.

Per i lavoratori della Costiera la mail è:

cpimaiori@regione.campania.it

Per i lavoratori di Cava DT e Vietri SM si può anche scrivere a:

cpimaiori.sedecava@regione.campania.it

Da ultimo corre l’obbligo di segnalare che tutte le operazioni possibili da remoto ed autorizzate dalle competenti direzioni sono svolte da remoto, e allo stato non risultano specifiche criticità o giacenza da inevasione.

Naturalmente ogni segnalazione in materia sarà ben accetta e utile a superare le difficoltà della fase.

Cordiali saluti.

CPI MAIORI

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

UOD 08 Servizio Territoriale Provinciale di Salerno

CENTRO per l’IMPIEGO di MAIORI

TEL. +39 089877520 FAX +39 089853223

PEC: cpimaiori@pec.regione.campania.it

web: https://www.facebook.com/CentroImpiegoMaiori/?ref=bookmarks