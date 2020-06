Maiori. Califano sulla Miramare “Avete scaricato sul consiglio i problemi della maggioranza” . Scontro Mammato – Capone

Maiori. Consiglio comunale infuocato, prima una relazione del sindaco Antonio Capone in cui si dice che si mettono a rischio i lavoratori della Miramare Service. C’è stato prima un intervento di Valentino Fiorillo che ha detto “Qua si vuole mettere la pasta sopra e il parmigiano sotto, non abbiamo detto nulla di male della società e dei dipendenti, ma abbiamo segnalato i problemi che ci sono stati rispetto ai servizi che sono stati promessi ai cittadini che vengono pagati coi loro soldi” Politico l’intervento del consigliere di minoranza Califano “Avete scaricato sul consiglio i problemi della maggioranza, alla merce’ di una persona” “Avete una carenza di autorevolezza perchè avete un solo consigliere di maggioranza in più” L’intervento di Califano ha visto l’intervento del sindao Antonio Capone “Mi sembra che state faendo una relazione” Incalza Califano “Questa storia parte da altri” Lucia Mammato “Qua si fa un vero e proprio comizio – riferendosi al sindaco -, vi ricordo che state gestendo i soldi dei cittadini di Maiori , poi ricordo che i sindaci precedenti , come Stefano Della Pietra, avrebbe fermato il consiglio e avrebbe chiesto ai propri consiglieri chi non è d’accordo? Invece qui si fa campagna elettorale”. E qui è intervenuto Antonio Capone scontrandosi con la Mammato, è stato sicuramente il momento più teso.