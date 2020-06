Maiori, attivato fondo di solidarietà contro la crisi occupazionale. Sulle spiagge libere Capone conferma: “Gratuite per tutti” – VIDEO

Maiori, Costiera Amalfitana. Il sindaco Antonio Capone nel consueto aggiornamento settimanale, ha aggiornato la cittadina costiera sulle attività svolte dalla propria amminsitrazione, comunicando importanti novità. Dopo aver espresso la propria solidarietà al collega prima cittadino di Praiano, Giovanni Di Martino, per i fatti di cronaca noti, Capone annuncia un provvedimento per assorbire i lavoratori stagionali, che purtroppo a causa della crisi non trovano occupazione. Saranno trenta “borse” simili a quelle previste in Costa d’Amalfi dalla vicina Minori e da Atrani.

“Abbiamo creato un fondo di solidarietà, che ha una consistenza iniziale di oltre 100mila euro, che sarà nei prossimi mesi impinguato in relazione ad alcuni sviluppi che stiamo considerando. Ci consentirà di stare vicino alla cittadinanza e portare assistenza alla popolazione – ha detto Capone, nel video pubblicato ieri su Facebook – L’abbiamo considerato per il prossimo autunno, quando la crisi morderà. Lunedì uscirà un avviso dedicato agli inoccupati e i disoccupati e prevalentemente agli stagionali dimenticati dal Governo. Trenta unità svolgeranno attività di sorveglianza della nostra città, a partire dalle spiagge, alla villa comunale, al parcogiochi dei bambini, al Porto e altre attività. E’ un modo per essere solidali con loro mantenendo gli aspetti di dignità lavorativa”.

Questa estate infatti, si prevede tanto lavoro soprattutto con le spiagge libere: il sindaco Capone, come anticipato a Positanonews, prevede infatti un’apertura in sicurezza: “L’accesso alle spiagge sarà libero e gratuito per tutti quanti – ha detto il primo cittadino maiorese – agli ingressi sarà rilevata la temperatura e tracciato il fruitore della spiaggia, così come da protocolli di sicurezza”. Riguardo al bando per i 50 residenti, questo prevede l’accesso a spiagge pubbliche o in concessione a postazione attrezzata con ombrellone e coppia di sdraio, che potranno essere utilizzati gratuitamente a chi avrà i requisiti economici. Capone rassicura che con la Capitaneria di Porto, ci saranno controlli sui prezzi emessi dai concessionari.

Capone ha poi annunciato novità su attività commerciali e il capitolo scuola, per quanto riguarda le misure anti-Covid. I pubblici esercenti potranno usufruire del suolo gratuitamente, con la possibilità di ampliarlo fino al 35% della superficie. Le scuole invece riapriranno a settembre, si dovrà lavorare per garantire il distanziamento e trarre nuovi spazi: nel video il sindaco parla di sfruttare gli spazi chiusi all’esterno dell’edificio e di sfruttare anche il campetto. Si parla anche di rifacimento della facciata dell’edificio di via Capitolo, ma altri lavori sono previsti sul plesso scolastico: di recente è stata pubblicata una manifestazione di interesse per 90mila euro, per ristrutturare la palestra.