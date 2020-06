Maiori, 30 borse lavoro del progetto “#Ricominciodate”. Ecco il bando

Maiori, Costiera Amalfitana. Come annunciato dal sindaco Antonio Capone nei giorni scorsi, arriva il bando per le 30 borse lavoro dopo lo stanziamento di 100mila euro del Fondo di Solidarietà. Si chiama “#Ricominciodate” l’azione destinata a supportare le persone in difficoltà socio-economiche: “Ripartiamo Insieme Sicuri” è il messaggio lanciato dal primo cittadino con questo progetto, che prevede lo svolgimento di attività su spiagge e mare, il parco giochi del lungomare Amendola, i giardini di Palazzo Mezzacapo, i bagni pubblici e la manutenzione e tutela del decoro urbano.

Le attività saranno svolte dal 22 giugno al 22 settembre 2020. Per ciascuna borsa lavoro è previsto compenso netto di euro 600,00 previa presentazione dei fogli di presenza, vistati dai rispettivi coordinatori. Ciascuna borsa lavoro erogata sarà della durata di un mese. Lo svolgimento delle attività avverrà con il coordinamento da parte dei Responsabili degli Uffici Comunali. Ciascun borsista riceverà dagli Uffici Comunali una “scheda progetto”, da sottoscrivere con indicazione delle attività, delle modalità e dei tempi di svolgimento. Per ogni borsista il Comune di Maiori procederà all’attivazione delle coperture assicurative necessarie.

Quanti vorrano partecipare al progetto, dovranno avere i seguenti requisiti: aver raggiunto la maggior età e non aver raggiunto l’età pensionistica, essere residenti a Maiori da almeno sei mesi, essere disoccupati o inoccupati al momento della presentazione della domanda e privi di forme di sostegno al reddito e registrati al Centro per l’Impiego. I candidati non devono essere percettori del reddito di cittadinanza e non aver raggiunto nell’arco dell’anno corrente la cifra di 5mila euro per prestazioni occasionali. Ovviamente bisogna idonei a svolgere le attività attestando la sana e robusta costituzione fisica.

Per la candidatura bisogna inviare domanda presentando l’apposito modello, da da inviare al Comune di Maiori entro le ore 13,00 del 15 giugno 2020 all’indirizzo mail: anagrafe@comune.maiori.sa.it a mezzo pec: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it. L’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare. I trenta borsisti saranno selezionati attraverso una graduatoria formulata sulla base di punteggi attribuiti dall’Ufficio Servizi Sociali, secondo in base ai requisiti richiesti dal bando.