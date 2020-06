Magherini il Floyd italiano da tutti dimenticato. Fu ucciso soffocato dai carabinieri mentre gridava “Sto morendo, ho un figlio” Nessuno si indigna per lui, non vi sono manifestazioni, forse perchè in Italia può succedere e in America no?

“Aiuto! Aiuto! Sto morendo!”. Quella notte di marzo del 2014, Riccardo Magherini, ex promessa della Fiorentina e papà di un bimbo di due anni, correva per le strade di Firenze in preda alla paura di morire. E alla fine è morto. Tra le mani di tre carabinieri.

Riccardo, 39 anni, aveva preso in affitto una stanza a borgo San Frediano. La notte di domenica 3 marzo era uscito a cena con degli amici, era sereno. Esce a passeggiare per strada, ma dentro sta montando una paura irrazionale che qualcuno voglia fargli del male. Un terrore incontrollabile che diventa paranoia quando, a bordo del taxi che lo sta portando a casa, perde la testa quando il tassista non svolta nella strada da lui indicata.

Si lancia fuori dall’auto gridando aiuto e piomba in una pizzeria del quartiere San Frediano, dove prende un cellulare a un cameriere e scappa. Invoca disperatamente aiuto finché non si imbatte in due carabinieri che lo trattengono mentre lui continua ad agitarsi, allora chiamano rinforzi. Nel quartiere le finestre si illuminano, chi è stato svegliato da quelle grida disperatr si affaccia alle finestre, alcuni cominciano a riprendere la scena con il cellulare, perché qualcosa, è evidente, non va.

“Aiuto, ho un figliolo”

I militari lo hanno ammanettato prono, uno sta a cavalcioni su di lui, che continua a invocare aiuto: “vi prego, ho un figlio!”. Dopo diversi minuti arriva un’ambulanza, poi ne arriva una seconda, ma ormai è troppo tardi. Qui comincia il dramma della famiglia Magherini. Prima lo choc di aver perso un figlio, poi la costernazione di apprendere che ciò sarebbe avvenuto per ‘intossicazione da cocaina e per asfissia’. Questa la spiegazione data loro sulle prime.

Le foto del corpo

E quei lividi sul corpo di Richy? Le ecchimosi sul volto e sul corpo come si spiegano? A turbare maggiormente la famiglia, spunta uno dei video che i residenti hanno girato con i telefonini. Si sentono le grida disperate di Riccardo che continua a chiedere aiuto, pur ammanettato e immobilizzato. È un colpo al cuore. Intanto la Procura di Firenze apre un’inchiesta, ma l’unico indagato, per il furto del cellulare che ha strappato al cameriere per chiedere aiuto, è proprio Magherini. Non è stata la cocaina – che pure aveva assunto in una quantità che non avrebbe potuto causare la morte – a uccidere Riccardo, ma, come l’autopsia appurerà l’asfissia posturale.

Ricky e Aldro

In poche parole, il torace di Richy è stato schiacciato sull’asfalto impedendogli di respirare, un film già visto. A nove anni dalla morte di Federico Aldrovandi, la morte di un uomo innocente e incensurato nelle mani dei carabinieri, diventa nuovamente un caso. Fabio Anselmo, lo stesso avvocato di ‘Aldro’ e del caso Cucchi, assume l’incarico della parte civile. Le foto e i video del corpo martoriato finiscono in Senato, dove la vicenda viene denunciata dal presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e un anno dopo, nell’inchiesta per omicidio colposo, appaiono degli indagati. Sono le tre volontarie della Croce Rossa e i carabinieri che effettuarono il fermo. Per tutti vengono escluse le responsabilità. Dopo due sentenze di condanna in primo e in secondo grado, per omicidio colposo, la Corte di Cassazione ha assolto in via definitiva i tre carabinieri che quella notte trattennero Riccardo Magherini, perché, spiega la sentenza, non potevano prevedere che sarebbe morto.

Come mai in Italia nessuno dice niente? Come mai nessuna manifestazione viene fatta per lui e nessuno lo ricorda? E’ troppo comodo protestare per ciò che è lontano da noi…

Ma come finì la vicenda processuale? Lo scrive su Repubblica Laura Montanari

“Il fatto non costitutisce reato”. Con questa formula la quarta sezione penale della Cassazione ha assolto i tre carabinieri accusati di omicidio colposo per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta il 3 marzo 2014, dopo l’arresto in una strada del quartiere di San Frediano, a Firenze.

La decisione è arrivata nella tarda serata di giovedì 15 novembre. Il collegio ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello. In primo e secondo grado i tre carabinieri – che lo avevano immobilizzato e ammanettato mentre percorreva in preda a un delirio, sotto effetto della cocaina, una strada del centro storico – erano stati condannati per omicidio colposo per non averlo sollevato e messo in posizione eretta quando aveva smesso di agitarsi e di invocare aiuto.

Magherini aveva urlato, affannato, poi si era calmato per un paio di minuti. Finché il cuore aveva smesso di battere. I carabinieri che l’avevano ammanettato e chiamato un’ambulanza non si erano resi conto che quella richiesta d’aiuto, “sto morendo” – filmata dai cellulari dei residenti di borgo San Frediano – non era una semplice protesta per essere lasciato andare. Vincenzo Corni, Stefano Castellano e Agostino della Porta erano stati condannati rispettivamente a 8 mesi il primo e a 7 mesi gli altri due, sia dal tribunale che dalla Corte d’appello di Firenze.

Prima che i giudici si ritirassero per il verdetto, il pg della Cassazione, Felicetta Marinelli, aveva ribadito: “Se i carabinieri lo avessero messo in posizione eretta” e non tenuto prono “avrebbero permesso i soccorsi, e con elevata probabilità la morte non si sarebbe verificata”. L’accusa sosteneva quindi un nesso di causa “tra condotta omissiva ed evento morte”.

Le ultime grida di Magherini arrestato: ”Aiuto, sto morendo”

“Il decesso di Magherini – aveva premesso il pg – è stato determinato dall’elevato tasso di cocaina, da asfissia e dallo stress”, stress, ha ripetuto, “dovuto all’assunzione di cocaina e al tentativo di liberarsi dalla posizione prona in cui lo tenevano i carabinieri”. “È pacifico – ha aggiunto – che i carabinieri erano ben consapevoli dell’alterazione psico-fisica e se l’avessero liberato dalla posizione prona quando aveva dato i primi segnali di calma e manifestato affanno”, l’uomo “avrebbe potuto essere soccorso e con elevata probabilità di salvarsi”. I carabinieri, ha proseguito il pg, “avevano una posizione di garanzia perché lo stavano arrestando e avevano l’obbligo di tutelarlo”.

Secondo la procura generale, che ha chiesto di rigettare anche il ricorso in tal senso presentato dai familiari di Magherini, si è trattato di un “reato chiaramente colposo” e non di “omicidio preterintenzionale”: i colpi e i calci contestati dall’avvocato Fabio Anselmo, che rappresenta le parti civili, in ogni caso “non hanno avuto rilevanza nella morte”.

Opposta la tesi delle difese. “Riteniamo che i carabinieri non avessero elementi per capire quello che stava accadendo a Magherini a causa dello stupefacente. Magherini è morto per una serie di concause, tra cui anche la sofferenza per la posizione prona, ma era necessario bloccarlo, e i carabinieri non potevano capire che era il momento di metterlo a sedere”, ha osservato l’avvocato Francesco Maresca, che difende due dei tre carabinieri.

Dopo la sentenza i legali dei militari hanno espresso la loro soddisfazione.”In attesa di leggere i motivi – ha detto l’avvocato Eugenio Pini, difensore di Castellano – ritengo che giustizia sia stata fatta. Dopo aver affrontato numerosi casi analoghi, spero che questa sentenza possa tracciare una nuova linea giurisprudenziale”. “Abbiamo sempre creduto nella legittimità dell’intervento dei carabinieri imputati e siamo felici che la Suprema corte abbia fatto giustizia di tante contestazioni ingiustificate”, il commento dell’avvocato Maresca che difende un altro carabiniere.

Magherini, le chiamate di quella notte

“Quel che posso dire è che la vicenda giudiziaria non è da considerarsi chiusa. Attendiamo le motivazioni. Di più non dico”. Così l’avvocato Fabio Anselmo, che rappresenta la famiglia di Riccardo Magherini, in un post su Facebook. “Guido ed Andrea Magherini. Una famiglia distrutta – scrive il legale -. Quel video terribile che documenta la morte di Riccardo stretto al suolo mentre urla invano chiedendo aiuto. Quei calci ripetuti riferiti da 14 testimoni. La lesione al fegato. Due condanne pronunciate dai Giudici di primo e secondo grado improvvisamente annullate dalla Cassazione senza rinvio ‘perchè il fatto non costituisce reato'”. “È un momento difficilissimo – aggiunge – ma se vogliamo essere vicini ed aiutarli non abbandoniamo la strada della civile indignazione”