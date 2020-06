Lutto per Marco Masini, addio al papà Giancarlo. Dopo aver perso il padre, ieri, venerdì 19 giugno 2020, il cantante Marco Masini gli ha dato l’ultimo saluto , in una funziona in forma privata presso le cappelle del commiato dell’Ofisa di Rifredi, alla quale hanno partecipato i parenti ed alcuni amici.

Anche ‘virtualmente’ non sono mancati i messaggi di cordoglio. In primis, quello su Twitter della Fiorentina, squadra di cui Masini è tifoso, che si è unita al dolore del cantante e della sua famiglia.