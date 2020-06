Lutto nel mondo del ciclismo. Infarto a Salvatore Ercolano mentre era in bici sulla Meta Amalfi. 79 anni, originario di Sant’Agnello, eraconosciuto e amato in Penisola Sorrentina come “Salvatore il ciclista” grande persona seria onesta e lavoratrice. L’uomo è stato trasferito in Ospedale a Sorrento dove purtroppo ha avuto un altro infarto.