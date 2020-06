Stamane c’è stato lo sciopero dei dipendenti dell’ATC Capri e questo è il comunicato dell’Unione Sindacati di Base: “Bene lo Sciopero, ora risolvere i problemi! Nell’isola di Capri. Ancora una volta l’Unione Sindacale di Base ha dato voce, forza e rappresentanza agli obiettivi delle lavoratrici e dei lavoratori di ATC. La difesa del posto di lavoro e dello stipendio, la piena vigenza dei diritti sindacali e la possibilità di offrire un adeguato servizio di trasporto urbano per i comuni di Capri ed Anacapri sono gli obiettivi imprescindibili che l’Unione Sindacale di Base sostiene da tempo in questo territorio. Una Vertenza che si sta scontrando con l’arroganza delle Amministrazioni dell’Isola le quali hanno persino messo in atto una azione di crumiraggio organizzato contro i lavoratori ATC pensando di utilizzare – strumentalmente – i lavoratori dei Taxi contro lo Sciopero. Tale puerile escamotage si è dissolto a fronte della serietà e del comportamento di questi lavoratori i quali non hanno accettato di farsi oggetto di una provocazione contro altri lavoratori. L’Unione Sindacale di Base – dopo l’ottimo svolgimento dello Sciopero odierno – rilancia la sua Piattaforma rivendicativa verso i vari livelli Istituzionali e, nel contempo, ringrazia le forze politiche di Capri che hanno espresso comprensione e solidarietà verso la Vertenza ATC”.