L’Onorevole Teresa Manzo pronta a rispondere alle domande dei lavoratori tramite Positanonews. Dopo vari tentativi di contatti per interviste, Teresa Manzo, Deputata del Movimento 5 Stelle, si è dichiarata pronta a rispondere alle domande dei lavoratori. Per questo motivo rivolgeremo delle domande all’Onorevole Manzo, fino ad ora impegnata nella discussione sulla scuola, che la impegna notte e giorno. Sensibile alla problematica degli stagionali, ha affermato che risponderà a tutte le domande che i cittadini vogliono fare, le saranno inoltrate tramite Positanonews, e lei risponderà. Ringraziamo l’Onorevole per la sua disponibilità e, per le domande, rivolgersi a direttore@positanonews.it entro questa sera.