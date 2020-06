Logistica integrata e trasporti su piano internazionale: B&C Swiss è azienda leader indiscussa

STABIO (CH). Forte della professionalità e della credibilità ottenuta in numerosi anni di attività, la B&C Swiss è, oggi, leader nel settore della logistica integrata.

L’azienda, la cui sede centrale è ubicata nella città di Stabio (immersa nel cuore del Cantone Ticino svizzero), ricopre il ruolo di partner perfetto per tutte quelle realtà che desiderano esternalizzare la gestione dei processi logistici di magazzino e di distribuzione.

La logistica integrata, vero e proprio fiore all’occhiello dei servizi offerti alla clientela, si combina alle attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione di merci a livello internazionale con l’obiettivo di trovare soluzioni per minimizzare i costi nel loro complesso.

I processi logistici nei magazzini B&C SWISS sono creati seguendo una logica di personalizzazione su misura del cliente, indispensabile per la riduzione dei costi generali. I fattori chiave sono i sistemi informatici a supporto della gestione del “WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS)”, ovvero quei sistemi che ordinano la movimentazione e lo stoccaggio della merce, includendo il ricevimento, la conservazione in deposito, il prelievo e la spedizione. Un tassello importante è rappresentato dal segmento dei trasporti internazionali: l’ubicazione permette di movimentare le merci dal cuore dell’Europa, oltre a poter usufruire di una serie di vantaggi nell’operare in Svizzera.

B&C SWISS gestisce ogni tipologia di flusso nei ritiri dalle aziende di produzione e distribuzione, curando ogni passaggio che porta al cliente finale. L’azienda è, oggi, un importante partner per chi deve sviluppare dalla Svizzera distribuzione B2C (e-commerce).

Official Site Web www.bec-swiss.ch