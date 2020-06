Cosa c’è meglio dell’amore per annunciare l’apertura di un meraviglioso albergo ? L’hotel Luna ad Amalfi riapre, l’annuncio con le foto di un matrimonio da magia , è il turismo che riparte , anche quello di lusso, in sicurezza. Dal 26 giugno si riapre in sicurezza. Situato ad Amalfi, capoluogo della costiera amalfitana , l’Hotel Luna Convento è un posto speciale dove trascorrere una vacanza originale. Questo albergo, infatti, è stato realizzato da un antichissimo monastero affacciato sul mare. Nell’Hotel Luna Convento domina il chiostro, fondato nel 1922 da San Francesco, in architettura moresca che oggi conserva un piccolo ma attraente giardino ricco di splendidi fiori.

L’Hotel Luna Convento ha quaranta camere e cinque suites, tutte suggestive perché derivate dalle antiche celle dei monaci, oggi dotate di ogni comfort con vista mare. Tutte le camere diverse dall’altra, sono arredate e decorate in stile mediterraneo. La suite più bella si trova all’interno della torre dell’albergo, eretta in difesa dei Saraceni, dove vi hanno alloggiato Gore Vidal, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini.

L’hotel dispone di due ristoranti panoramici per gustare la tipica cucina locale, uno dei quali è situato su una torre a picco sul mare, con american bar. L’Hotel Luna Convento possiede anche un piscina con acqua di mare, solarium e discesa sulla spiaggia