LETTERE DA PIANO DI SORRENTO

“UN PAESE CHE FA PAURA”

Premetto di non essere uno storico, né, assolutamente, di averne la presunzione, né, tantomeno, di apparire tale. Sono, come suol dirsi, un opinionista.

In tale veste, e con la massima umiltà, in questo particolare momento di riflessioni, riflessioni alle quali siamo stati forse un po’ tutti indotti nel restare a casa, meno distratti dalla nostra quotidianità, durante il lockdown.

Lo spunto trae origine dagli ultimi episodi della nostra Repubblica, cioè da quanto è avvenuto “in piazza”, in occasione della festa della Repubblica, da me definita “festa della disunità d’Italia”. C’è poco da potersi gloriare. Siamo un Paese disunito, pieno di contraddizioni, razzista quanto basta, ma, soprattutto, incapace di trovare quella unità nazionale, nemmeno in questa fase tragica di epidemia da coronavirus.

Nella “piazza”, simbolica espressione delle nostre pagine politiche, si è verificato di tutto di più. Ricordiamo le oceaniche presenze del popolo, allorché parlava il Duce, alla successiva sua tragica morte a Piazzale Loreto e, in tempi più recenti, al ritrovamento del cadavere dell’On.le Aldo Moro, ucciso durante l’era democristiana; pensiamo a tutte le esecuzioni sommarie, avvenute durante la guerra civile partigiano-fascista. Se ci allontaniamo dalla “piazza”, pur restando nell’ambito politico, della nostra storia politica, rinveniamo altri momenti terrificanti, dal delitto Matteotti durante il “fascio”, alle stragi attribuite a frange dell’estrema destra (Piazza Fontana, Brescia, Bologna), nonché quelle attribuite alle cosiddette “Brigate Rosse”, e a qualcuno ha fatto piacere fossero ritenute estremisti di sinistra, ma chi erano effettivamente?

Ricordiamo, poi, tutti i mortali attentati compiuti dai terroristi, ai delitti di Mafia, con la morte di giornalisti, uomini di cultura e della politica, ai tanti magistrati, fra i quali spiccano il giudice Falcone ed il giudice Borsellino che si distinguono per l’impegno profuso contro la criminalità organizzata (Mafia).

E non possiamo dimenticare il tentato colpo di stato di Valerio Borghese, la P2, Gelli, l’apparente suicidio di Calvi, Sindona, i depistaggi dei servizi segreti ed altri fenomeni asociali.

Certamente mi sarà sfuggito qualche episodio, e chi lo ricorderà lo aggiunga alla lista.

Ma quel che più ci sconforta è che, ancora oggi, esistono frange di sovversivi se è vero, come è vero, che nella richiamata manifestazione del 02 giugno u.s. da parte di alcuni manifestanti sono volati veri e propri insulti contro l’attuale Governo, contro il nostro Presidente della Repubblica, massima Autorità dello Stato, allorché è stata pronunciata quella ignobile frase: “la Mafia ha ucciso il fratello sbagliato”.

avv. Augusto Maresca