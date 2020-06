LETTERE DA PIANO DI SORRENTO

“ALL’INSEGNA DELL’INCERTEZZA”

In questo momento stiamo vivendo all’insegna della totale incertezza.

Incertezza sull’evolversi dell’epidemia, cagionata dal Coronavirus. I nuovi “focolai”, in Cina, in Germania ed anche da noi, a Mondragone e a Bologna, destano serie preoccupazioni. Si pensa ad un possibile ritorno del virus, al prossimo autunno, in una seconda ondata, come avvertito da autorevoli virologi. Una cosa è certa, senza essere degli esperti, è che il virus circola ancora e non sappiamo dove andrà a parare. È un bel dire che si è affievolito, è meno aggressivo e che noi adesso abbiamo cominciato a conoscerlo, almeno per certi aspetti, e siamo quindi più preparati a combatterlo e a contrastarlo. A tal proposito, la prima cosa che viene in mente, proprio per le incertezze che esistono, è questa: se ci sarà una nuova ondata, dopo l’estate, saremo in grado di difenderci compiutamente? Gli spagnoli dicono: “quien sabe?” (chi lo sa).

In questi giorni di schermaglie politiche, di polemiche, in questa nuvolaglia di critiche e pettegolezzi sull’attuale Governo, non mi pare che si parli di potenziamento degli Ospedali, di strutture atte a contenere gli attacchi di una seconda epidemia. Specie nel Sud, dove la sanità è rimasta a “Cristo si è fermato ad Eboli”, voglio dire che eravamo e siamo assolutamente impreparati. Prima dell’epidemia virale, qualcuno si era lasciato scappare che il nostro Paese godeva di un sistema sanitario all’avanguardia e non avevamo nulla da temere. E poi sono arrivati i morti, tanti, troppi, falciati dal Covid 19. E questi morti pesano, pesano anche sull’incoscienza e leggerezza di quei politici e di altri responsabili che oggi discutono soltanto delle elezioni regionali o dei ritardi dei sussidi governativi, che criticano il Governo perché, secondo loro, non è in grado di gestire il Paese. Che senso ha dare spallate al Governo, come fa, in particolare, la Destra se, in effetti, non offre alcuna alternativa in un ipotetico ricambio. La diserzione, poi, dei 5 Stelle con il passaggio alle compagini di opposizione è assolutamente inconcepibile e gravissima; questi disertori dimenticano di essere stati votati per una certa fisionomia politica e per un programma che si sarebbe dovuto attuare. Passare all’opposizione lascia perplessi. Cogliamo l’occasione per osservare che non dovrebbe essere consentito a chi è stato eletto in un partito di passare poi all’opposizione nel corso del suo mandato. Chi è rimasto deluso, dopo essere stato eletto in una compagine politica e non ha più fiducia nel suo partito può dimettersi ma non passare nel campo avverso.

Un’altra incertezza è quella economica. Dove ci porterà la crisi che si sta profilando? Se dovesse cadere il Governo Conte quale coalizione o quale forza politica sarà in grado di salvarci da tutte le insidie che ci aspettano al varco? Che effetti avrebbe la crisi governativa nei confronti dell’Europa? A tutti questi interrogativi non siamo in grado di dare risposta. Cerchiamo, senza inutili polemiche e problematiche, di salvare la nostra italianità.

Avv. Augusto Maresca