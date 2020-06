LETTERE DA PIANO DI SORRENTO

“A TUTTO C’È UN LIMITE”

Se per festeggiare un compleanno alcuni ragazzi, pare di Scuola Media, dopo una cena, con abbondanti libagioni, hanno rotto i lacci dell’inibizione, dando sfogo ad episodi di teppaglia, facendo esplodere, nel cuore della serata, una “bomba”, o meglio un ordigno di grosse potenzialità, la cui deflagrazione ha avuto un largo campo di estensione, spaventando gli abitanti del vicinato accorsi alle finestre cercando di capire cosa stava accadendo (si è pensato allo scoppio di una bombola di gas o ad altro avvenimento disastroso), turbando, in una parola, la quiete pubblica e ponendo in essere un pericolo per la propria e per l’altrui incolumità; se dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia, in Piazza Trieste e Trento della metropoli napoletana, è successo di tutto di più, ad opera soprattutto di giovani tifosi, tanto da provocare la protesta dell’On.le Salvini nei confronti del governatore della regione De Luca; se i sorrentini, dopo la vittoria del Napoli, hanno anticipato il Capodanno con botti e fuochi d’artificio, nonostante fossimo ancora in epidemia da coronavirus e con una crisi economica in itinere, vuol dire che il Covid 19 non ci ha insegnato niente. La gente anela a ritornare al peggiore ed incivile sistema di vita, precedente l’evento, quasi a voler recuperare quanto oggetto di restrizione in questo periodo di lockdown, esagerando e calcando la mano. Si può anche capire umanamente lo stato d’animo represso e mortificato in questi giorni trascorsi in casa e la tendenziale reazione a questa specie di costrizione psicologica ma non si possono né accettare né giustificare quelle condotte che si risolvono in veri episodi penalmente rilevanti. Senza contare che in questo inizio di stagione le spiagge sono già un carnaio e che la gente, senza alcun controllo e cautela si è riversata scompostamente sui litorali, infischiandosene delle raccomandate cautele.

E le disposizioni governative e/o regionali per assicurare un bagno in sicurezza, stante l’epidemia, dove sono finite? E le verifiche e i controlli?

Certamente saremmo tacciati di esagerazione o di eccessiva severità o di altro, ma ogni discussione non può che risultare vana di fronte alla nostra proverbiale disobbedienza civica ed alla libidine della trasgressione.

avv. Augusto Maresca