L’estate di Molino Dallagiovanna diventa digital con “Meet Massari 2020” e la serie “CSI – Crimini sugli Impasti”

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha cambiato il nostro modo di stare insieme e vivere gli eventi. Così per quest’anno il Molino Dallagiovanna, per dimostrare la propria vicinanza ai professionisti del mondo della pasticceria, ha scelto di non annullare l’edizione 2020 del Meet Massari, ma di renderla digital con 3 appuntamenti in diretta dalla Cast Alimenti di Brescia da seguire sulla pagina Facebook del Molino.

Per la ripartenza delle proprie attività Molino Dallagiovanna ha fortemente voluto Brescia, città di origine del Maestro Massari, perché la Leonessa d’Italia, una delle località italiane più colpite dal Covid-19 e tra le ultime a uscire dall’emergenza, rappresenta un simbolo di rinascita per l’intera nazione.

A interagire col Maestro Iginio Massari e sua figlia Debora durante le masterclass sarà Sabrina Dallagiovanna, Sales & Marketing Manager del Molino. Tre le date da segnare in agenda: 22 giugno, 28 settembre e 5 ottobre 2020 (inizio alle ore 17,00).

La scelta del 22 giugno come data del primo appuntamento non è casuale perché segna la ripartenza ufficiale di tante attività economiche nel Belpaese tra cui la ripresa dei corsi della Cast Alimenti.

Il grande Maestro della pasticceria italiana dedicherà il primo appuntamento live ai dolci dell’estate presentando la novità Desiderio, una torta al limone e con ingredienti tipici della tradizione italiana che diventa cremosa sebbene sia cotta tutta in forno. Ulteriore elemento di italianità della torta Desiderio sarà la farina scelta dal Maestro Massari per realizzarla; si tratta di Sofia che fa parte della linea LeDivine da grano 100% italiano ottenuto grazie ad accordi di filiera con agricoltori nazionali.

Non è questa, però, l’unica novità digital dell’estate del Molino Dallagiovanna. Parafrasando il titolo di una nota serie americana, l’azienda molitoria piacentina ha dato vita a “CSI – Crimini sugli Impasti”, 9 puntate (3 dedicate alla pasticceria, 3 alla panificazione e 3 alla pizza) in compagnia dei tecnici del Molino, Fabio Del Sorbo, Mattia Masala e Alberto Campagnolo, che prepareranno delle ricette ed esamineranno tutti i possibili errori in cui si può incorrere durante la fase di preparazione. “CSI – Crimini sugli Impasti” potrà essere seguita per tutta l’estate a partire da inizio luglio in un’area dedicata sul sito del Molino Dallagiovanna (www.dallagiovanna.it).