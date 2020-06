Lega a Positano. Il comunicato “Oggi insieme per chiedere più attenzione al Governo per il turismo”. Una giornata intensa oggi per la perla della Costiera amalfitana, ecco il comunicato della Lega che ha scelto , in provincia di Salerno, la cittadina della Costa d’Amalfi, guidata dal sindaco Michele De Lucia che ha scelto di seguire il movimento politico di Salvini, per questo evento nazionale.

02 giugno 2020 – oggi siamo insieme per celebrare la nostra Repubblica, una giornata che ci unisce tutti, in particolar modo quest’anno, dopo mesi difficili in cui gli Italiani hanno dimostrato un forte senso di responsabilità. Ora nostri territori sono pronti alla ripartenza, da Positano oggi noi chiediamo al Governo più attenzione per il turismo, per i lavoratori e per le imprese del settore.

Ringraziamo tutti i partecipanti per essere intervenuti, nel rispetto delle regole.

Ringraziamo le Forze dell’Ordine presenti, oggi come sempre tutti i giorni.

Grazie alla Lega per aver scelto Positano e grazie agli amici di Forza Italia che sono stati con noi oggi.