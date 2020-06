Le ‘zucchine innamorate’ di Valentina Pistoia, frequentatrice della Costiera Amalfitana, sono ‘firmate’ Zeffiro Sereno

Le ‘zucchine innamorate’ di Valentina Pistoia sono ‘firmate’ Zeffiro Sereno

La chef internazionale, Valentina Pistoia, nella puntata di oggi della Prova del cuoco’ ha vinto, su Rai1, la sua sfida con le ‘zucchine innamorate’ di fronte agli occhi incuriositi di Elisa Isoardi. “E’ una ricetta amalfitana – dice – che ho traslato dalle ‘alici innamorate’ assaporate allo Zeffiro Sereno. Mi hanno portato fortuna, sono state apprezzate da tutti i giudici e Claudio Lippi, ho ricevuto i complimenti dalla Isoardi e le farò assaggiare anche a Sal De Riso che era in collegamento dal suo mare della costiera”.

Valentina Pistoia è una assidua frequentatrice della Costa d’Amalfi e del suo mare: tra Conca dei Marini e la spiaggia della Vite spesso va alla ricerca di nuovi sapori e prodotti a chilometro zero. “E li trovo – continua -, cucinati a dovere in diverse maniere. Lo Zeffiro Sereno e l’intera Costiera sono per me un ‘pozzo dei desideri’, quello che serve ad ogni chef per esplorare nuovi percorsi senza abbandonare mai la strada della tradizione. Da Sal De Riso mi farò spiegare a fondo i diversi possibili utilizzi dello sfusato amalfitano in cucina, presto arriverò anche io in Costiera”.