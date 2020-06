le #cartolinedapositano delle Travel Blogger Italiane! Zia Lucy a Positano, lo sapevate che ha 12 chiese per 12 frazioni? Questa è una delle tante curiosità della Costa d’ Amalfi che spesso non valorizziamo . Per il primo mini tour dopo il lockdown, le Travel Blogger Italiane hanno scelto come location Positano. Quest’anno la perla della Costiera Amalfitana è circondata da un’atmosfera ancora più magica, dicono , ed è vero. La natura è esplosa in un tripudio di colori, dal fucsia delle bouganville allo smeraldo di un mare cristallino.

Con gli occhi pieni di meraviglia le blogger hanno esplorato Positano in compagnia della guida locale certificata Lucia Ferrara detta Zia Lucy- Amalfi Coast Guide. Non solo ma noi di Positanonews diciamo anche che senza traffico così non la vedremo mai, chi viene in vacanza ora fa un terno al lotto, diciamocelo. Ieri sera abbiamo trovato Zia Lucy da “Luciano” qui fuori dal tran tran turistico del centro sulla Statale ci si gode un panino e una birra in libertà e quattro chiacchiere “E’ stata una bellissima idea queste delle Travel Blogger.. ” Poi sulle chiese “A dire il vero sono 11, quella di San Vito non c’è più..” anche se comunque la Cripta, secondo noi, potrebbe ricollegarsi a quella chiesa scomparsa ( nell’area fra la Chiesa Madre e Palazzo Murat, ndr ), è piacevole confrontarsi con chi ama la storia e i luoghi del nostro paese e della conoscenza ha fatto una professione turistica professionale come è quella della guida. Insomma una bella iniziativa alla quale hanno partecipato Occhi Ovunque – La vita a fumetti di Valentina Scannapieco, Be Boheme – Viaggi & LifeStyle e Oltre le parole – Travel blog di Simona Vespoli, complimenti da Positanonews