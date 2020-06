L’Azienda vinicola Bellaria Da Positano e Praiano a Ravello per la Festa della Repubblica . Una grande generosità in Costiera amalfitana questa di Bellaria, bottiglie di vino donate già a Positano e Praiano e per domani a Ravello . In occasione della Festa della Repubblica il Comune di Ravello omaggerà ogni famiglia ravellese di una bottiglia di Falanghina Irpinia D.O.C. offerte dall’Azienda Vinicola Bellaria. Antonio Pepe titolare dell’azienda, in segno di gratitudine, ha voluto far sentire la propria vicinanza alla cittadina che lo ha sempre invitato alla manifestazione Calici di Stelle e che da anni è presente con successo sulle tavole dei più importanti ristoranti e hotel della Costiera Amalfitana.

La Falanghina potrà essere ritirata Martedì 2 giugno presso il bar esterno dell’Auditorium Oscar Niemeyer grazie all’ausilio dei giovani volontari di Dammece na’ mano dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Terra di grandi vini, l’Irpinia, è una zona dove nascono tre delle Docg campane: Taurasi, Greco di Tufo e Fiano di Avellino.

Fino agli anni ’90 fa la produzione vitivinicola era portata avanti da poche aziende ma con il passare degli anni, il numero è in grande crescita con la nascita ogni anno di nuove realtà medio- piccole che tallonano qualitativamente le precedenti, facendo salire l’asticella della qualità per tutti.

Tra queste spicca l’azienda Bellaria a Montefalcione. A rendere questa località ancor più speciale, è la doppia Docg della quale può fregiarsi: Taurasi e Fiano di Avellino.

La cantina della famiglia Maffei punta ogni giorno alla qualità. Fondamentale è la passione di due giovani, amanti del vino ma anche cognati nella vita: Gabriele Musto, responsabile commerciale e l’amministratore Antonio Pepe.

Ad aiutarli l’enologo Raffaele Noviello e Luca Zirpolo, con una gamma aziendale ampia e capace di abbracciare i diversi stili della zona.

In vigneto si segue una coltivazione biologica mentre in cantina gli interventi sull’uva sono naturali per mantenere inalterate le tipiche dei vitigni coltivati.

Si parte da uno spumante extra-dry elaborato in autoclave col metodo Charmat con una base di Fiano: interessante versione spumante di quest’uva, fresco e con un residuo zuccherino elevato.

Si prosegue con le DOC Irpinia;

Il Coda di Volpe DOC “Ottant’anni”, ottenuto da un’ uva tipica del Vesuvio ma che in questa zona riesce a esprimere una tipicità propria, regala un sapore fresco e sapido.

La Falanghina , morbida e floreale, dal colore giallo carico, è persistente e rimanda alla frutta e ai fiori.

La selezione dei bianchi continua con il Fiano di Avellino che trasmette la sua nota tostata tipica del vitigno, con accenni di miele e frutta a pasta bianca.

I Greco di Tufo “Oltre”, con una chiara struttura elegante e persistente, ha sfumature verdoline con sentori di pera e frutti tropicali.

Il primo rosso in degustazione è il Campania Aglianico IGP, fresco e di facile beva, con sentori di frutta come fragole ed amarena.

Si continua sempre con un Aglianico, il “Rafè”, stavolta affinato in barriques e così denominato per omaggiare l’enologo di casa, con una beva robusta e morbida.

Piacevole il “Sir V” con la sua bottiglia bombata che attira lo sguardo, composto da Aglianico; il “Core” elegante e corposo; il “Taurasi” con una buona struttura che rispecchia la tipologia dell’uva utilizzata.

Retrocedendo nel tempo, il Taurasi Riserva 2008, figlio di una grande annata con solo 500 esemplari, nel bicchiere lascia presagire grandi traguardi. Dopo molto tempo in legno, si presenta come un vino aristocratico con mille sfaccettature odorose.

L’azienda ha in programma lo spostamento della cantina a Roccabascerana, poco lontano dalla proprietà attuale. Cambierà la grandezza della struttura ma siamo certi che la passione rimarrà la stessa, immensa come la chioma del tiglio che fa da sfondo a tutte le etichette.

Società Agricola Bellaria

Località Carrani

83030 Montefalcione

Tel. 0825 973467

www.agricolabellaria.com