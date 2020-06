L’attore Giuseppe Rispoli, di origini positanesi, fa oramai parte indelebile dei ricordi della nostra quarantena, ma ovviamente fa parte dei ricordi belli e piacevoli perché con la sua arte, la sua bravura e la sua simpatia ha reso meno pesanti i giorni in cui eravamo costretti a restare chiusi in casa tra mille pensieri e preoccupazioni. L’appuntamento con le sue favole era diventato uno dei momenti più attesi della giornata, un po’ come il canto corale dai balconi alle 18.00 di ogni giorno. Giuseppe ha raccolto le sue storie nel libro autoprodotto “Favolemia”, un modo per ricordare il periodo che abbiamo affrontato ma sicuramente un libro da custodire gelosamente e rileggere volentieri riassaporando il gusto delle favole ambientate proprio a Positano.

Ed ora alcune di queste bellissime favole potremo ascoltare nuovamente dalla sua voce senza il filtro di un freddo monitor di un computer o di uno smartphone. Giuseppe sarà, infatti, a Praiano il prossimo 2 luglio alle ore 20.00 in Piazza San Luca all’interno della serata Incontri Letterari, grazie al direttore organizzativo Alfonso Bottone. Ed il giorno successivo, il 3 luglio, sarà invece nella sua Positano dove, alle ore 20.00 in Piazza dei Racconti, grazie al patrocinio del Comune presenterà il suo libro con Gian Maria Talamo in veste di moderatore d’eccezione. Durante la serata Giuseppe racconterà qualcuna delle sue favole ma non solo… E allora segnatevi queste due date sul calendario in modo da non perdere l’occasione di vivere un momento sereno e spensierato.