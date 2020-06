L’Associazione Pescatori di Piano di Sorrento, il sindaco Iaccarino la ringrazia.

L’Associazione Pescatori di Piano di Sorrento, il sindaco Vincenzo Iaccarino la ringrazia: “Nella Nostra città sta succedendo qualcosa di straordinario che mi rende orgoglioso di esserne il Primo Cittadino. Ognuno per il proprio lavoro e per le proprie competenze in questo momento cosi difficile sta contribuendo alla crescita sociale ed economica del nostro territorio anche con piccole azioni che potrebbero sembrare scontate ma che invece purtroppo non sempre lo sono. Oggi per esempio l’Associazione Pescatori di Piano di Sorrento ha ripulito l’Area Pesca dando ordine e dignità alla nostra Marina. Sicuro che questa attenzione da oggi in poi ci sarà sempre li ringrazio ad uno ad uno”.