L’Albergo Lorelei e Londres riapre raccontando gli ospiti illustri.

In occasione della riapertura del Hotel Lorelei Londres, il 17 giugno alle ore 19:00, presso “La Colonna sunset bar”, il poeta Rosario Di Nota leggerá dei versi di Salvatore di Giacomo. E verrà tracciata una storia dell’albergo dalle pagine dei suoi frequentatori.

Salvatore di Giacomo aveva eletto l’albergo a suo domicilio postale, Sibilla Aleramo dirà che non c’è altro posto per la cura della sua anima, Roberto Bracco fa salotto con Matilde Serao e Gorky viene a far visita ai suoi amici. Tutto questo ed altro ancora in una serata di reading e poesie e musica nei luoghi e nelle ore dei protagonisti illustri.