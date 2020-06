“Lacerti in tortiera” . La ricetta

“Lacerti in tortiera” 🌿🐟🌱

Il lacerto,sgombro o maccarello,è un pesce azzurro dai valori nutrizionali eccellenti!

Le sue carni sono di ottima qualità!

Lo si cucina in svariati modi.

Si conserva ottimamente sott’olio in barattoli sottovuoto come il tonno.

Arrostito è eccellente.

Cotto in tortiera con

aceto, olio extravergine d’oliva,limone,peperoncino piccante,origano,aglio, prezzemolo e menta è un secondo piatto veramente delizioso,soprattutto molto economico!

Consumare pesce azzurro due volte alla settimana riduce il rischio di malattie cardiovascolari!

Lucia Giusto