La stilista Francesca Cretella: “Positano forse sarà ancora più bella quest’estate” – VIDEO

Abbiamo avuto il piacere di parlare con Francesca Cretella, una talentuosissima stilista, nonché articolista tra le più importanti riviste di moda. Francesca ha legami strettissimi con Positano, New York e Napoli, ma ha vissuto persino a Parigi. Insomma, una figlia del “mondo” che può essere definita una vera e propria positanese doc. Proprio in Costiera Amalfitana, quando può, torna e cerca di rilassarsi come può. A febbraio scorso è stata protagonista anche di una fantastica sfilata proprio in Costiera amalfitana.

“Sono stata a Milano, in quarantena, poi sono arrivata a Napoli e ora voglio godermi l’estate a Positano – ha dichiarato – credo che quest’estate sarà fantastica, senza la folla di cui ci siamo lamentati negli scorsi anni, un’estate più tranquilla, con meno gente. Le persone che arrivano ogni anno credo che vorranno tornare, sicuramente gli italiani. Per gli americani, bisogna capire se potranno partire, però, dobbiamo goderci un’estate di pace”.