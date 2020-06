La SS 163 Amalfitana sempre più pericolosa per le troppe moto, arriva la protesta della Sita

La SS 163 Amalfitana diventa sempre di più un circuito per tanti motociclisti che la percorrono a tutta velocità sfidando qualsiasi norma di sicurezza e mettendo in pericolo non solo se stessi ma anche gli altri veicoli che incrociano lungo il tragitto, dalle auto agli autobus. Ed ora arriva la protesta degli autisti della Sita. Ricordiamo che l’ultimo incidente si è verificato lo scorso 22 maggio quando a scontrarsi sono stati proprio un autobus del servizio di trasporto pubblico ed una moto di grossa cilindrata. Sulla SS 163 Amalfitana mancano dissuasori meccanici ed autovelox che potrebbero costringere i centauri a limitare la velocità nel rispetto del Codice della Strada. Anche i controlli purtroppo sono insufficienti e tutto questo contribuisce a trasformare quella che è una delle strade più belle al mondo in un tragitto altamente pericoloso. Ci auguriamo che al più presto possano essere adottate delle misure affinché la SS 163 Amalfitana torni ad essere una strada dal panorama stupendo e non più un circuito da percorrere a tutta velocità.