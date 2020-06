La Salernitana attende i calendari,ecco gli impegni dei granata

L’attesa è prolungata, ora deve intervenire il premier Conte. Un autografo e via, ecco che si possono stilare i calendari. E ufficializzare le novità per queste ultime dieci giornate di campionato. Torna la Serie B, finalmente si riprende a giocare. Sarà tutto diverso, in campo e sugli spalti. Ma anche sfogliando le pagine del calendario.

La prima giornata, al di là del recupero Ascoli-Cremonese in programma il 17, si svolgerà regolarmente durante il weekend. Spezia-Ascoli sarà l’anticipo del venerdì, la Salernitana giocherà con il Pisa alle 18.30 di sabato mentre i due posticipi della domenica saranno Ascoli-Perugia e Cremonese-Benevento. Ma dalla trentesima giornata in poi, la seconda dopo la sosta, cambieranno anche i giorni delle gare. L’idea è quella di non sovrapporre Serie A e Serie B, lasciando spazio e visibilità totale al massimo campionato tra sabato e domenica. La cadetteria, di comune accordo con le televisioni, sembrerebbe orientata a far giocare tutte in contemporanea di venerdì. I turni infrasettimanali, invece, si sposterebbero al lunedì.

Resta il nodo Rai da sciogliere. Da contratto la tv nazionale può trasmettere in diretta una partita, fino a marzo l’anticipo del venerdì. La soluzione potrebbe essere proporre due fase orarie di partite: una alle 18.30 o alle 19 con diretta Rai, tutte le altre alle 21.

La Salernitana scenderà in campo il 20 contro il Pisa, poi secondo questo calendario affronterebbe l’Entella in trasferta venerdì 26 giugno. Quindi il primo turno infrasettimanale, lunedì 29 all’Arechi con la Cremonese. Quindi la Juve Stabia sempre a Via Allende il 3 luglio, con la trasferta di Ascoli il 10. Nuovo turno infrasettimanale con il Cittadella lunedì 13 luglio, a Crotone si giocherebbe il 17 luglio. Una settimana dopo sfida all’Empoli, a Trieste con il Pordenone il 27. L’ultima gara, in casa con lo Spezia, verrà definita a ridosso dell’impegno per garantire massima contemporaneità.