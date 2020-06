Ingredienti:

• 1 kg di ciliegie

• 500 ml di alcol a 90°

• 250 gr di zucchero

• 300 ml di acqua

Oggi prepariamo una conserva come si deve: le ciliegie sotto spirito. Un ricetta dalla storia molto antica, ma sempre attuale che è anche una delle tecniche di conservazione più semplici.

Sono perfette se volete gustare questo frutto estivo anche durante i mesi freddi, come finepasto digestivo o per decorare dolci e creme.

Ma tenete comunque conto che sono molto alcoliche e non adatte ai più piccoli. Con la stessa ricetta potete anche preparare le amarene sotto spirito, il frutto dell’albero del ciliegio aspro. La preparazione è la stessa, ma il gusto leggermente diverso siccome le amarene sono meno dolci: andiamo a vedere la ricetta delle ciliegie sotto spirito!

Preparazione delle ciliegie sotto spirito

La preparazione è davvero semplicissima, ma è molto importante la scelta delle ciliegie: devono essere sode, perfettamente integre, mature e senza ammaccature.

Iniziate a far bollire l’acqua; appena giunge a bollore, aggiungete lo zucchero e abbassate la fiamma. Mescolate con costanza finchè lo zucchero non si sarà sciolto completamente e il vostro sciroppo avrà assunto un colore trasparente. Fate attenzione a tenere il fuoco basso e non lasciate il liquido sul fornello troppo a lungo, altrimenti lo zucchero si caramellerà (o, peggio ancora, brucerà). Lasciatelo raffreddare e, nel frattempo, lavate e asciugate la frutta con delicatezza. Tagliate la parte finale del picciolo, lasciandolo lungo circa 1 cm e disponete le ciliegie in un paio di vasetti di vetro. Ora aggiungete l’alcol allo sciroppo (che nel frattempo si sarà raffreddato), mescolate per bene e poi versate il composto sulle ciliegie, avendo cura di riempire il barattolo fino all’orlo (per evitare che la frutta si ossidi o ammuffisca). Chiudete i barattoli ermeticamente e aspettate un paio di mesi prima di mangiarle.

Come conservare le ciliegie sotto spirito

Prima di poterle gustare, aspettate circa 2/3 mesi: riponetele in una dispensa fresca e asciutta e consumatele entro 1 anno. Per ricordarvi quando le avete preparate, prima di metterle via, attaccate delle etichette con la data di realizzazione. Più a lungo i frutti rimarranno nello spirito, più il loro gusto sarà forte e aromatico (e alcolico!).

Se doveste notare della muffa, allora qualcosa è andato storto: buttate tutto.

Qualcuno sostiene che i barattoli, siccome c’è di mezzo dell’alcol, non vadano sterilizzati. Il nostro consiglio è quello di sterilizzarli comunque: ci vanno pochi minuti ed è tutto di guadagnato (non vorrete mica rischiare?).

Ciliegie sotto grappa: la variante

Una variante molto simile, e affine a questa, è quella della ciliegie sotto grappa (o sotto whisky: l’importante è che usiate un liquore dalla gradazione alcolica molto elevata). In questo caso non dovete nemmeno preparare lo sciroppo: ponete le ciliegie lavate, asciugate (e con i piccoli spuntati) nei vasetti sterilizzati. Con un cucchiaio, ricopritele di zucchero a pioggia. A questo punto, aggiungete la grappa, coprendo il barattolo fino all’orlo. Chiudete e lasciate riposare in dispensa almeno 2 mesi. Per un gusto più aromatico, potete anche aggiungere delle spezie: stecche di cannella, chiodi di garofano e anice stellato sono perfetti.